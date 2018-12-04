Копию фискального чека теперь можно проверить в электронном виде

04 декабря 2018 г. 14:37
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Теперь с помощью открытой части Электронного кабинета, который находится на сайте Государственной фискальной службы http://cabinet.sfs.gov.ua, каждый покупатель может просмотреть электронную копию полученного им фискального чека, присланную РРО в Государственную фискальную службу.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС.

Наличие такой копии или ее отсутствие в базах ГФС может свидетельствовать о соблюдении или несоблюдении субъектом хозяйствования требований действующего законодательства.

Потребители могут сообщить в Государственную фискальную службу об отсутствии в Электронном кабинете того или иного фискального чека.

Контролирующие органы, в свою очередь, проводят фактические проверки субъектов хозяйствования, по результатам которых устанавливаются нарушения действующего законодательства в части невыдачи фискальных чеков, отсутствия на товарах марок акцизного сбора, нарушения порядка учета товарных запасов, программирования РРО и т.д.

 

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