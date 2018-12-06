Корь атакует харьковчан: еще 20 заболевших

06 декабря 2018 г. 17:04
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C 29 ноября по 5 декабря зарегистрировано 20 случаев кори, из них среди детей - 13.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабораторного центра. 

По данным лабцентра, с начала этого года в области зарегистрировано 533 больных корью, из них почти половина - у детей. Летальные случаи не зарегистрированы. 

Наибольшее количество больных зарегистрировано среди жителей Харькова и Харьковского района - 230 и 165 человек соответственно. Уровень заболеваемости расценивается как высокий. Интенсивный показатель составляет 19,85 на 100 тысяч населения.
 
По социальным группам населения распределение больных такое: неработающие - 23,3%, учащиеся общеобразовательных школ и школ-интернатов - 22,8%, неорганизованные дошкольники - 18,7%, рабочие промпредприятий - 10,1%, медработники - 8,2%, дети, посещающие дошкольные учебные заведения - 5,1%, студенты высших учебных заведений. 
 
При этом, непривитых среди заболевших 62,7%. Анализ заболеваемости привитых  свидетельствует, что 38,2% больных имеют только одну прививку.
 
Почти у 60%  больных диагноз кори подтвержден лабораторно.
 
Зарегистрировано 27 вспышек кори, 25 из которых локализованы в пределах инкубационного периода,а  в двух случаях противоэпидемические мероприятия продолжаются.

 

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