Корь в Украине: какова ситуация на Харьковщине?

Сейчас в Украине - вторая волна заболеваемости корью, говорят специалисты. Но акцентируют, что в сравнении с прошлым, две тысячи семнадцатым годом – она более опасна. Каждую неделю диагноз – «корь» ставят более чем двум тысячам людей.

В Харькове, правда, говорят медики, ситуация относительно спокойная, в сравнении с другими городами.

Наталья Зверева, заведующая вирусологической лабораторией

Обследовано четыреста девять человек, которым поставлено диагноз «корь», и он лабораторно подтверждён… Лабораторно подтверждено из них, из четырехсот девяти – у трехсот тридцати семи человек. Контактирующие лица с теми, кто заболел, у нас не обследовались. Им поставлен диагноз «клинически»

Коварность кори состоит и в том, что установить диагноз самостоятельно по первым симптомам невозможно. Корь маскируется под обычные ОРВИ, грипп или простуду.

Андрей Волянский, доктор медицинских наук

Общая интоксикация, повышенная температура, слабость. Лишь когда появляется сыпь, уже можно заподозрить корь, но при этом уже больной выделяет вирус

Главная и единственная рекомендация, чтобы не допустить корь – это прививка, говорят медики. А тем, у кого она уже имеется, лучше проверить статус вакцинации. Это можно сделать в частных лабораториях, Государственном областном лабораторном центре, а те, кто входит в группу риска, например, медики, могут проверить свой статус в лаборатории вирусологии.

К тому же медики прогнозируют, что эпидемия кори не покинет Украину еще и в следующем, две тысячи девятнадцатом году, а самый высокий уровень заболеваемости нужно ожидать в ближайшие несколько месяцев.