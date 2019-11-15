Король нищей страны купил в подарок родственникам 120 BMW и 19 Rolls-Royce

Король Мсвати III из Эсватини (бывший Свазиленд) приобрел 139 премиальных автомобилей - 120 BMW и 19 Rolls-Royce.

Дорогостоящие подарки предназначались для его многочисленных родственников, пишет Times.

Монарх распорядился провезти роскошный автопарк, не привлекая внимания. Для этого машины обернули в пленку, погрузили на автовоз и повезли по не очень популярному маршруту.

Однако фотография трейлера с элитными авто на дорогах маленькой бедной страны вмиг облетела сеть.

Такая щедрость короля вызвала волну возмущения в Эсватини.

Оппозиция зовет людей выходить на протесты и требует от Мсвати III уйти в отставку.

Отметим, что у африканского монарха большая семья - 15 жен, 23 ребенка и огромное количество родственников.

Мсвати - один из богатейших на планете королей. Его состояние оценивается примерно в 213 миллионов долларов, тогда как средняя зарплата в государстве около 130 долларов в месяц.