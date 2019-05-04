Коронация в Таиланде: монарха "превратят в живого бога"

В Таиланде начинаются буддийские и брахманские церемонии коронации короля страны Маха Ваджиралонгкорна.

Об этом сообщает Reuters.

"Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн в субботу начинает проходить через замысловатые буддийские и брахманские церемонии, цель которых - превратить его в живого бога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что страна официально короновала своего первого монарха почти семь десятилетий тому.

В благоприятное для астрологии время 10:09 утра (03:09 по Гринвичу) пройдет королевский ритуал очищения, когда на голову короля, одетого в белую одежду, будут проливаться освященные воды. К королю присоединится новая королева Сутида.

Отметим, король Ваджиралонгкорн, в возрасте 66 лет, стал конституционным монархом после смерти его почтенного отца, короля Пумипона Адульядета, в октябре 2016 года. Адульядет 70 лет провел на монаршем престоле.