Коронация в Таиланде: монарха "превратят в живого бога"

04 мая 2019 г. 9:16
Источник: 112.ua
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В Таиланде начинаются буддийские и брахманские церемонии коронации короля страны Маха Ваджиралонгкорна.

Об этом сообщает Reuters.

"Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн в субботу начинает проходить через замысловатые буддийские и брахманские церемонии, цель которых - превратить его в живого бога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что страна официально короновала своего первого монарха почти семь десятилетий тому. 

В благоприятное для астрологии время 10:09 утра (03:09 по Гринвичу) пройдет королевский ритуал очищения, когда на голову короля, одетого в белую одежду, будут проливаться освященные воды. К королю присоединится новая королева Сутида.

Отметим, король Ваджиралонгкорн, в возрасте 66 лет, стал конституционным монархом после смерти его почтенного отца, короля Пумипона Адульядета, в октябре 2016 года. Адульядет 70 лет провел на монаршем престоле.

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