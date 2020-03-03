Коронавирус: число инфицированных в мире превысило 90 тысяч человек

03 марта 2020 г. 8:45
Источник: Интерфакс-Украина
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По состоянию на вечер минувшего понедельника число заразившихся коронавирусом Coivd-19 в мире достигло 90,182 тыс., сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о больных - скончавшихся и выздоровевших.

Из общего числа больных 80,026 тыс. приходятся на материковый Китай.

В других странах мира число инфицированных выросло в понедельник до 10,156 тыс., увеличившись более чем на 1,7 тыс. случаев заражения по сравнению с воскресеньем.

В Южной Корее насчитывается 4,335 больных, скончались 26 человек, в Италии - 2,036 тыс., скончались 52, в Иране - 1,5 тыс., скончались 66.

Всего коронавирус был зафиксирован в 57 странах и районах мира.

 

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