В Харькове cкрывают истинное число заболевших COVID-19?

Ни одно заведение здравоохранения Украины, в том числе частное, не имеет права скрывать результаты при выявлении у пациента коронавируса. Об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель Министра здравоохранения Виктор Ляшко.

В заведениях, которые будут пытаться скрыть положительные результаты на коронавирус будут отзываться лицензии, также за такие действия понесут ответственность их руководители. Ведь это вопрос национальной безопасности страны, отметил Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко, заместитель Министра здравоохранения Украины

Випадки, які трапляються щодо неповідомлення, одразу розслідуються. І ми ще раз додатково поінформували всі приватні лабораторії, а також заклади охорони здоров’я про неприпустимість неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про випадки коронавірусної хвороби

Так, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10 утра 27 марта в Украине лабораторно подтверждено 218 случаев COVID-19, из них 5 - летальные. Зато уже 4 пациента выздоровели.

За сутки медики зафиксировали более полусотни больных коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество зараженных COVID-19 в Черновицкой области и Киеве. По 47 случаев в каждом.

Официально подтвержденных случаев коронавируса пока нет в 7 регионах страны, в том числе и Харьковt. Один случай подозрения на коронавирус в Харькове все еще ждет окончательного подтверждения из Киевской лаборатории. По информации Облздрава, человек, у которого быстрый тест на коронавирус показал положительный результат, сейчас находится на самоизоляции.

На фоне общего роста заболеваемости, Харьков с этим одним неподтвержденным до сих пор случаем выглядит слишком подозрительно, говорят специалисты. Это может свидетельствовать о том, что больных либо не тестируют, или же, скорее всего, результаты тестирований скрываются. Более того, по информации анонимных источников, среди которых и медики 22 инфекционной больницы, все их 16 боксов сейчас заняты людьми с воспалениями легких.

Госпитализированы и заместитель главы облгосадминистрации Михаил Черняк. А он мог непосредственно контактировать с Владимиром Скоробагачем, у которого COVID-19 уже подтвержден официально, и он сейчас проходит лечение в столице. А в пресс-службе учреждения сообщили: Черняк действительно находится в больнице, однако пока коронавируса у него нет. А штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, который был создан при введении чрезвычайного положения в области, который возглавляет Черняк, будет пока управлять еще один заместитель губернатора - Тарас Пастух. По поводу этого сейчас готовится соответствующее распоряжение.

Ситуация с непонятным отсутствием больных на Харьковщине приводит к тому, что сетью распространяются различные слухи. В том числе и о том, что одним из пациентов инфекционной больницы есть и один из сыновей мэра Харькова Геннадия Кернеса. И на официальном уровне ее никто не подтвердил, так же, как и не опроверг.