Коронавирус диагностировали у еще одного украинца

10 февраля 2020 г. 14:20
Источник: РБК-Украина
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Еще один украинец заразился китайским коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess. Об этом сообщает пресс-служба Центра гражданского здоровья Минздрава Украины.

По состоянию на 10 февраля, получены результаты исследований всех 439 образцов, что позволило выявить 135 человек, инфицированных вирусом 2019-nCoV.

"В частности, заболели двое граждан Украины", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас украинцы сняты с лайнера и перевезены в японскую больницу столичного региона. Там они будут находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней.

"Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии проводит второй раунд отбора образцов среди пассажиров и членов экипажа, кто тесно контактировал с вновь открывшимися заболевшими лицами и теми, у кого возникли характерные симптомы", - говорится в сообщении.

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