Коронавирус дольше всего живет на пластике, картофеле и стали

19 марта 2020 г. 15:18
Источник: ZN.UA
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Период полураспада нового китайского коронавируса дольше всего длится на поверхности картофеля, а также на стальных и пластиковых изделиях. К такому выводу пришли британские ученые во время исследования стабильности коронавируса Covid–19 по сравнению с вирусом SARS. Они имитировали ситуации, в которых человек пытается заразиться, когда на него чихают, кашляют, или же когда он дотрагивается до различных продуктов и предметов.

"Чтобы сымитировать чихание, они использовали специальный распыляющий аэрозоль. Затем они исследовали, как долго вирус сохранится на различных поверхностях", - поясняют в издании.

После исследования стало известно, что дольше всего инфекция сохраняется на пластике – до 72 часов, и на стали – до 50 часов. Кроме этого, вирус 20 часов держится на поверхности картофеля, и 4 – на меди.

Также ученые обнаружили, что выживание Covid–19 подобно выживанию возбудителя атипичной пневмонии.

"Это показывает, что различия в эпидемиологических характеристиках этих вирусов, вероятно, обусловлены другими факторами", - сделали вывод авторы работы.

 

 

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