Коронавирус: количество заболевших в мире превысило 100 тысяч

Общее число людей, подхвативших коронавирус COVID-19 с начала эпидемии, достигло 100 330. Около 55 700 человек выздоровели. За все время от болезни умерли 3 408, лишь 3% от общего числа зараженных. Об этом стало известно из официальных данных Карты распространения коронавируса от Университета Джона Хопкинса.

Из ста тысяч зараженных 80 556 находятся на территории материкового Китая.

Крупнейшими центрами заболевания вне Китая является Южная Корея, Иран, Италия, Германия и Франция.

В настоящее время в Украине официально зарегистрирован 1 случай заболевания, еще 5 пациентов находятся в больнице на Буковине с симптомами инфицирования. В связи с этим из резервного фонда в Черновцах выделили средства для борьбы с новым китайским коронавирусом Covid-2019.

Министерство здравоохранения Украины сообщило о проверке на наличие коронавируса у 9 украинцев. Тестирование людей с подозрением до сих пор продолжаются. Их имена и место жительства не разглашают в связи с вопросами безопасности пациентов, передает прессцентр МОЗ.