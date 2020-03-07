Коронавирус на Grand Princess: на лайнере есть украинцы

По данным Министерства иностранных дел Украины, на борту лайнера Grand Princess, стоящего вблизи побережья Калифорнии, находятся 49 украинцев. Сейчас генеральное консульство выясняет, есть ли они среди пассажиров, больных коронавирусом.

"Вертолетами береговой охраны США на борт лайнера были доставлены тесты на COVID-19 с целью проверки всех пассажиров, кто потенциально мог контактировать с умершим в Калифорнии мужчиной, а также той категории лиц, которые имеют первые признаки респираторной инфекции", - сообщили в МИД.

Кроме того, в зависимости от результатов тестов на коронавирус властями США будет принято решение относительно карантина части пассажиров или всего лайнера.