Коронавирус на Харьковщине: 39 новых случаев заболевания за сутки и одна смерть

14 июня 2020 г. 14:20
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За последние сутки в области лабораторно подтверждено 39 случаев заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Богодуховского, Лозовского и Харьковского районов. Большинство, а именно 25 человек - жители города Харькова. Об этом сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

Кроме того, он отметил, что медики зафиксировали очередную смерть от вируса.

«К сожалению, есть один летальный случай - умерла 57-летняя жительница города Харькова», - написал Кучер

По его данным, госпитализированы с COVID-19 245 человек (из них 2 подключен к аппарату ИВЛ, 8 - на кислородной поддержке (маске)), 501 - на самоизоляции. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 174 человека, 55 - на самоизоляции.

За весь период регистрации в области зафиксировано 2456 случаев подозрения на COVID-19 (+82 за последние сутки), из них:

  • 1519 случаев подтверждено;
  • 708 подозрений опровергнуто;
  • 715 людей выздоровели;
  • 58 человек умерли.

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