Коронавирус на Харьковщине: двое умерших обратились в больницу слишком поздно

Смерти двух мужчин с подтвержденным СOVID-19 наступили 23 и 24 апреля. Об их диагнозе стало известно уже после смерти. Это рассказал председатель ХОГА Алексей Кучер, пишет «Суспільне».

По его словам, мужчины обратились в больницу, когда уже были в тяжелом состоянии. Биоматериал для ПЦР-теста этих двух пациентов отобрали при жизни, однако коронавирус был подтвержден после их смерти.

Алексей Кучер призвал жителей региона вовремя обращать внимание на изменения самочувствия и сразу обращаться за помощью к врачам.

"Как показывает практика, все люди, которые умерли, они очень поздно обратились в больницы. Очень поздно. Поэтому мы просим, ​​особенно тех людей, у которых есть хронические заболевания, они должны реагировать на любые отклонения в своем здоровье сразу и, не затягивая, сообщать об этом врачей ", - отметил глава ХОГА.