Коронавирус на Харьковщине. Есть ли свободные койки в реанимации и действительно ли заболеваемость идёт на спад?

В опорных больницах области две с половиной тысячи свободных коек для пациентов с COVID-19, из которых более сотни - в отделениях реанимационной терапии. Об этом сообщили в харьковской облгосадминистрации.

По словам Тараса Пастуха, информация о том, что несколько дней подряд реанимации в области были забиты до отказа и ни одной свободной кровати не было, - не соответствует действительности.

Тарас Пастух, зам. председателя ХОГА

Палати інтенсивної терапії будуть заповнені майже весь час на сто відсотків. - Чому? - Тому що є пацієнти, яким не потрібна інкубація, яким не потрібен ШВЛ, але в звязку з супутніми захворюваннями, супутньою патологією – там, зайва вага, - інсульти, інші хвороби. Він краще, аби хнаходився під щохвилинним наглядом лікарів. Тому, як тільки буде звільнятися якесь ліжко в інтенсивній терапії, таких пацієнтів їх будуть переміщати туда - для того, щоб запобігти ускладненню.

По словам Тараса Пастуха, в течение двух-трех дней ожидается, что Госпиталь ветеранов все же пройдет контрактирование, а офтальмогическое отделение в областной больнице должно начать принимать пациентов с коронавирусом со следующей недели.

Сейчас же в области 4000 коек, выделенных для больных «ковидом», и областные медучреждения готовы в течение недели развернуть около 1000 дополнительных коек, но это не делается сейчас, говорит Пастух, потому что при нынешней эпидситуации медицинская система региона справляется

Тарас Пастух, зам. председателя ХОГА

Відповідно, таким чином ми можемо констатувати, що на завершення грудня- початок січня ми розраховуємо про те, що готовність Харківської області є абсолютно достатньою, для того, щоб можна було абсолютно спокійно святкувати новорічно-різдвяні свята. Питання щодо динаміки захворюваності, ви помітили про те, що вона дещо зменшилася і також частково зменшилася госпіталізація наших жителів. І також зменшилася кількість жителів, які сьогодні знаходяться в палатах інтенсивної терапії і знаходяться під апаратами штучної вентиляції легень.

Что касается тестирований, говорит Пастух, то такой нагрузки на лаборатории, что была раньше - нет. С тестами, которые доставляют сейчас семейные врачи и медицинские учреждения, справляется и областной лабораторный центр.

Но вот от пациентов все еще поступают жалобы, что якобы семейные врачи не направляют мобильные бригады, чтобы больному сделали тест на COVID, и посоветовал звонить на горячую линию Минздрава в таких случаях.

По состоянию на утро, по данным областного лабцентра, активных больных COVID-19 - почти 18 тысяч по всему региону, в целом же с начала пандемии недуг подхватили около 60000 человек, из них 820 случаев - летальные.