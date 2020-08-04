Коронавирус на Харьковщине: на кислородной поддержке находятся шестеро пациентов, один - на ИВЛ

В Харьковской области за сутки - 144 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом, из них 124 случая – в Харькове, остальные были выявлены у жителей области.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.
В Харьковской области выявлено 20 случаев заболевания:
- 1 - в Харьковском районе;
- 5 - в Богодуховском районе;
- 5 - в Краснокутском районе;
- 3 - в Купянском районе;
- 3 - в Изюмском районе;
- 3 - в Балаклейском районе.
С COVID-19 госпитализированы:
- 415 человек (в реанимации 1 подключен к аппаратам ИВЛ, 6 находятся на кислородной поддержке).
С подозрением на коронавирус – 62 человека.
На самоизоляции с COVID-19 находятся 1252 заболевших, с подозрением на коронавирус - 22.
Также в ХОГА рассказали о двух летальных случаях за последние сутки: жертвами заболевания стали 67-летний и 82-летняя жители Харькова.
Итак, всего подозрений в области - 5861;
4092 - лабораторно подтверждено;
2291 - выздоровели подтвержденных;
1685 - опровергнуто;
134 заболевших умерли.