Коронавирус на Харьковщине: на кислородной поддержке находятся шестеро пациентов, один - на ИВЛ

04 августа 2020 г. 16:05
3 просмотра

В Харьковской области за сутки - 144 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом, из них 124 случая – в Харькове, остальные были выявлены у жителей области.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

В Харьковской области выявлено 20 случаев заболевания:

 - 1 - в Харьковском районе;

 - 5 - в Богодуховском районе;

 - 5 - в Краснокутском районе;

 - 3 - в Купянском районе;

 - 3 - в Изюмском районе;

 - 3 - в Балаклейском районе.

С COVID-19 госпитализированы:

 - 415 человек (в реанимации 1 подключен к аппаратам ИВЛ, 6 находятся на кислородной поддержке).

С подозрением на коронавирус – 62 человека.

На самоизоляции с COVID-19  находятся 1252 заболевших, с подозрением на коронавирус - 22.

Также в ХОГА рассказали о двух летальных случаях за последние сутки: жертвами заболевания стали 67-летний и 82-летняя жители Харькова.

Итак, всего подозрений в области - 5861;

4092 - лабораторно подтверждено;

2291 - выздоровели подтвержденных;

1685 - опровергнуто;

134 заболевших умерли.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53