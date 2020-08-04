Коронавирус на Харьковщине: на кислородной поддержке находятся шестеро пациентов, один - на ИВЛ

В Харьковской области за сутки - 144 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом, из них 124 случая – в Харькове, остальные были выявлены у жителей области.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

В Харьковской области выявлено 20 случаев заболевания:

- 1 - в Харьковском районе;

- 5 - в Богодуховском районе;

- 5 - в Краснокутском районе;

- 3 - в Купянском районе;

- 3 - в Изюмском районе;

- 3 - в Балаклейском районе.

С COVID-19 госпитализированы:

- 415 человек (в реанимации 1 подключен к аппаратам ИВЛ, 6 находятся на кислородной поддержке).

С подозрением на коронавирус – 62 человека.

На самоизоляции с COVID-19 находятся 1252 заболевших, с подозрением на коронавирус - 22.

Также в ХОГА рассказали о двух летальных случаях за последние сутки: жертвами заболевания стали 67-летний и 82-летняя жители Харькова.

Итак, всего подозрений в области - 5861;

4092 - лабораторно подтверждено;

2291 - выздоровели подтвержденных;

1685 - опровергнуто;

134 заболевших умерли.