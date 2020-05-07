Коронавирус на Харьковщине: пять больных находятся на кислородной поддержке

За последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждено 40 случаев заболевания COVID-19.

По информации главы ХОГА Алексея Кучера, новые случаи заболевания выявили у жителей Харькова, Великобурлукского, Чугуевского, Харьковского районов.⠀

Госпитализированы с COVID-19169 человек (из них 5 находятся на кислородной поддержке (маске), 222 заболевших - в самоизоляции.⠀

"С подозрением на коронавирус госпитализированы 79 человек, 30 человек в самоизоляции.⠀

Так, за весь период регистрации в области зафиксировано 794 подозрения на COVID-19 (+34 за последние сутки), из них:

▪ 450 случаев подтверждены;

▪ 235 случаев опровергнуты;

▪ 49 людей выздоровели;

▪ 10 человек умерли.⠀

ПP.S. Небольшие изменения на карте. Во время эпидемиологического расследования было установлено, что трое лиц, зарегистрированных в Харьковском районе, фактически проживают и находились в Харькове, в связи с чем эти случаи заболевания учитываться в городе Харьков.

Также перенесен случай с Волчанского района в Великобурлукский в связи с фактическим местом жительства и пребывания заболевшего в Великобурлукском районе", - написал глава ХОГА.