Коронавирус на Харьковщине: самый младший среди заболевших - шестимесячный ребенок

Как сообщалось, за последние сутки в Харьковской области подтверждено 25 новых случаев заболевания COVID-19.

По информации главы ХОГА Алексея Кучера, коронавирус был выявлен у жителей Харькова, а также у жителей Валковского, Харьковского, Змиевского, Балаклейского, Изюмского, Волчанского, Лозовского (мужчина из Лозовского района находится на длительном лечении в КНП ХОР «ОПЛ №1» в селе Стрелечье.⠀

Самому младшему из заболевших - всего 6 месяцев. Это девочка, она находится на самоизоляции с родителями.

«Дважды в день осуществляется ежедневный мониторинг состояния здоровья ребенка и матери. Ребенок активный, растет и развивается соответственно возрасту, жалоб на его здоровье мать не предъявляет», - отметил Кучер.

По данным главы ХОГА, всего с подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализирован 91 человек (из них трое подключены к аппаратам ИВЛ), 109 находятся на самоизоляции.

С подозрением на коронавирус госпитализирован 81 человек, 29 находится на самоизоляции.⠀

Выздоровели еще два человека.⠀

Так, за весь период регистрации зафиксировано 445 случаев подозрений на COVID-19 (+38 за последние сутки), из них:

▪ 221 случай подтвержден;

▪ 114 опровергнуто;

▪ 17 выздоровели;

▪ 4 умерли.⠀

«Обращаю внимание на изменения на карте. Поскольку 12 заболевших (1 - Лозовской район, 4 - Чугуевский район, 3 - Змиевской район, 2 - Богодуховский район, 1 - Зачепиловский район, 1 - Изюмский район) находятся на длительном лечении в Областной психиатрической больницы №1 в с. Стрелечье, сегодня на этой карте их случаи будут отображаться в Харьковском районе.⠀

Обновленная статистика по медиков будет предоставлена ​​позже», - отметил глава ХОГА.