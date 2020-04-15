Коронавирус на Харьковщине: село закрыли на карантин

15 апреля 2020 г. 18:07
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В селе Высокополье Валковского района с сегодняшнего дня вводят ограничения на въезд и выезд. Об этом рассказала председатель Высокопольского сельсовета Светлана Шумейко, сообщает "Суспільне". Меры вводятся в связи с выявлением коронавирусной болезни у женщины, которая умерла 13 апреля. Карантин продлится две недели.

По словам Шумейко, в село будут пускать только тех, кто работает на важных объектах: врачей, спасателей и всех, у кого есть справка, что без них нельзя обойтись на работе. Продукты будут доставлять по графику предприниматели, которые получили разрешение проезжать блокпост. Паники в селе нет.

Шемейко уточнила, что в селе стараются избежать скопления людей у магазина.

«Развешиваем разъяснительные материалы, обзваниваем, кого можно, отслеживаем людей, которые старше 60 лет и которым некому принести продукты»,  - отметила она.

По ее словам, умерла женщина-пенсионерка, которая нигде не работала. Где она могла заразиться коронавирусом, в сельсовете не знают. С кем она общалась - устанавливают.

 

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