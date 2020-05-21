Коронавирус на Харьковщине: семь пациентов находятся в реанимации, четверо - на ИВЛ

В Харьковской области за последние сутки, 20 мая, лабораторно подтверждены более десятка новых случаев заболевания COVID-19.

Как сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, 16 новых случаев заболевания выявлены у жителей Харькова, а также у жителей Волчанского, Золочевского, Чугуевского и Харьковского районов области.

По данным главы ХОГА, госпитализированы с коронавирусом 242 человека, из них в реанимации находятся семеро заболевших: 4 подключены к аппаратам ИВЛ, 3 находятся на кислородной поддержке (маске). На самоизоляции - 329 человек.

С подозрением на коронавирус госпитализированы 151 человека, 44 - на самоизоляции.

«К счастью, за последние сутки летальных случаев нет. Выздоровели 25 человек - и снова количество тех, кто выздоровел, больше, чем количество заболевших. За последние сутки - в полтора раза», – отметил Кучер.

Так, за весь период фиксации в области зарегистрировано 1406 подозрений на COVID-19 (+4 за последние сутки), из них:

▪ 852 случая заболевания коронавирусом подтверждены;

▪ 359 подозрений на заболевание опровергнуты;

▪ 249 человек выздоровели;

▪ 32 человека умерли.