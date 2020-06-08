Коронавирус на Харьковщине: статистика за последние сутки

08 июня 2020 г. 13:09
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За последние сутки в области лабораторно подтверждено 36 случаев заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Богодуховского и Красноградского района. Летальных случаев не зафиксировано. Об этом сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

Госпитализированы с COVID-19 222 человека (из них 1 подключена к аппарату ИВЛ, 6 - на кислородной поддержке (маске)), 436 - на самоизоляции. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 163 человека, 58 - на самоизоляции.⠀

За весь период фиксации в области зарегистрировано 2122 случая подозрения на COVID-19 (+48 за последние сутки), из них:

  • 1287 случаев подтверждено;
  • 614 подозрений опровергнуто;
  • 577 людей выздоровели;
  • 52 человека умерли.

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