Коронавирус на Харьковщине: статистика заболеваемости по районам

За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 699 новых случаев коронавируса, из них 378 заболевших – жители Харькова, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Вместе с тем, как сообщалось, по данным СНБО, на Харьковщине за сутки зафиксировали 704 заболевших COVID.

Всего заболевших - 55 210; 746 человек умерли, 31 028 - выздоровели.

Статистика заболеваемости по районам области:

38808 - Харьков (+378 случаев за сутки);

3195 - Харьковский район (+61 случай за сутки);

1425 - Чугуевский район (+18 случаев за сутки);

1058 - Балаклейский район (+39 случаев за сутки);

1017 - Лозовской район (+12 случаев за сутки);

953 - Богодуховский район (+30 случаев за сутки);

945 - Купянский район (+18 случаев за сутки);

855 - Змиевской район;

817 - Дергачевский район (+3 случая за сутки);

773 - Изюмский район (+26 случаев за сутки);

595 - Первомайский район (+24 случая за сутки);

523 - Красноградский район (+6 случаев за сутки);

443 - Валковский район (+11 случаев за сутки);

440 - Великобурлукский район (+14 случаев за сутки);

431 - Волчанский район (+19 случаев за сутки);

404 - Краснокутский район (+4 случая за сутки);

388 - Нововодолажский район (+6 случаев за сутки);

383 - Золочевский район (+12 случаев за сутки);

282 - Шевченковский район (+6 случаев за сутки);

267 - Боровской район;

233 - Зачепиловский район;

227 - Кегичевский район (+1 случай за сутки);

185 - Барвенковский район;

178 - Сахновщинский район (+9 случаев за сутки);

130 - Коломакский район (+2 случая за сутки);

118 - Двуречанский район;

113 - Близнюковский район;

24 - Печенежский район.

В Украине за сутки зафиксировали 12 978 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.