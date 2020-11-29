Коронавирус на Харьковщине: статистика заболеваемости по районам

За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 699 новых случаев коронавируса, из них 378 заболевших – жители Харькова, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Вместе с тем, как сообщалось, по данным СНБО, на Харьковщине за сутки зафиксировали 704 заболевших COVID.
Всего заболевших - 55 210; 746 человек умерли, 31 028 - выздоровели.
Статистика заболеваемости по районам области:
38808 - Харьков (+378 случаев за сутки);
3195 - Харьковский район (+61 случай за сутки);
1425 - Чугуевский район (+18 случаев за сутки);
1058 - Балаклейский район (+39 случаев за сутки);
1017 - Лозовской район (+12 случаев за сутки);
953 - Богодуховский район (+30 случаев за сутки);
945 - Купянский район (+18 случаев за сутки);
855 - Змиевской район;
817 - Дергачевский район (+3 случая за сутки);
773 - Изюмский район (+26 случаев за сутки);
595 - Первомайский район (+24 случая за сутки);
523 - Красноградский район (+6 случаев за сутки);
443 - Валковский район (+11 случаев за сутки);
440 - Великобурлукский район (+14 случаев за сутки);
431 - Волчанский район (+19 случаев за сутки);
404 - Краснокутский район (+4 случая за сутки);
388 - Нововодолажский район (+6 случаев за сутки);
383 - Золочевский район (+12 случаев за сутки);
282 - Шевченковский район (+6 случаев за сутки);
267 - Боровской район;
233 - Зачепиловский район;
227 - Кегичевский район (+1 случай за сутки);
185 - Барвенковский район;
178 - Сахновщинский район (+9 случаев за сутки);
130 - Коломакский район (+2 случая за сутки);
118 - Двуречанский район;
113 - Близнюковский район;
24 - Печенежский район.
В Украине за сутки зафиксировали 12 978 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.