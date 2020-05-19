Коронавирус на Харьковщине: выздоровел самый младший заболевший - пятимесячный ребенок

19 мая 2020 г. 12:55
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За последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждено 26 случаев заболевания COVID-19.

Как сообщил глава ХОГА Алексей Кучер, новые случаи заболевания зафиксированы у жителей Харькова, Чугуевского, Золочевского, Зачепиловского и Лозовского районов.

«С подтвержденной коронавирусной инфекцией госпитализированы 256 человек (5 в реанимации: 2 человека подключены к аппарату ИВЛ, 3 - на кислородной поддержке (маске).

С подозрением на коронавирус госпитализированы 124 человека, 47 - на самоизоляции.

За последние сутки количество летальных случаев, к счастью, не увеличилось.⠀

Кроме этого, выписаны 25 человек. Так, на сегодня у нас уже 186 человек, которые победили коронавирус. Среди них и пятимесячный мальчик из Лозовского района - наш самый молодой заболевший», - написал Алексей Кучер.⠀

Так, за весь период регистрации в области зафиксировано 1318 подозрений на COVID-19 (+33 за последние сутки), из них:

▪ 815 случаев подтверждено;

▪ 332 подозрения опровергнут;

▪ 186 человек выздоровели;

▪ 30 человек умерли.

 

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