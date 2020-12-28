Коронавирус на Харьковщине: за сутки - 123 новых случая, умерли 6 заболевших

В Харьковской области за сутки выявили 123 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 67991 инфицированного COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончался 1057 человек, за минувшие сутки умерли 6 заболевших.

При этом 54362 заболевших уже выздоровели (333 из них – за прошлые сутки), а 12572 жителя Харьковщины еще болеют, из них 216 пребывают в острой фазе заболевания.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 69746 подозрений на данный диагноз.

Напомним, сутками ранее в регионе выявили 213 новых случаев заболевания коронавирусом.