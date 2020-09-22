Коронавирус на Харьковщине: за сутки - 372 новых случая заболевания и семь смертей

В Харьковской области за сутки выявили 372 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

По данным системы мониторинга распространения заболевания, за сутки умерли еще семь пациентов.

Всего в регионе по состоянию на 22 сентября зафиксировано 15505 заболевших, 308 человек умерли, 4248 - выздоровели, 10949 еще болеют.

На сегодняшний день в области зарегистрировано 17433 подозрения на заболевание.

Как сообщалось, сутками ранее на Харьковщине диагноз COVID-19 был подтвержден у 246 человек, 179 из них - жители города Харькова.