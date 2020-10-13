Коронавирус на Харьковщине: за сутки - 439 новых заболевших и 5 умерших

В Харьковской области за сутки выявили 439 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Так, согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине зарегистрировано 25625 заболевших.

От осложнений, связанных с COVID-19, за сутки умерли 5 заболевших, таким образом всего в регионе от заболевания скончались 419 человек.

При этом 5222 заболевших уже выздоровели (+111 за сутки), 19984 – еще болеют.

Всего в регионе зафиксировано 27552 подозрения на заболевание.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был подтвержден у 741 человека.