Коронавирус на Харьковщине: за сутки - 545 новых случаев, умерли 15 заболевших

В Харьковской области за сутки выявили 545 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 66788 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1023 человека, за минувшие сутки умерли 15 заболевших.

При этом 52124 заболевших уже выздоровели (705 из них – за прошлые сутки), а 13641 житель Харьковщины еще болеет, из них 175 пребывают в острой фазе заболевания.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 68547 подозрений на коронавирус.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине зафиксировали 591 случай COVID-19, 348 из которых – в городе Харькове.