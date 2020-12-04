Коронавирус на Харьковщине: за сутки - 763 новых случая, 10 заболевших умерли

В Харьковской области за сутки выявили 763 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 58030 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 787 человек, за минувшие сутки умерли 10 заболевших.

При этом 36601 заболевший уже выздоровел (+816 – за последние сутки), а 20642 жителя Харьковщины еще болеют, из них 63 пребывают в острой фазе заболевания.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 59934 подозрения на заболевание.

Напомним, сутками ранее COVID-19 был выявлен у 906 жителей Харьковщины, за эти сутки умерли 11 заболевших.