Коронавирус на Харьковщине: за сутки - более девятисот новых случаев, умерли 11 заболевших

В Харьковской области за сутки выявили 906 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 57267 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 777 человек, за минувшие сутки умерли 11 заболевших.

При этом 35785 заболевших уже выздоровели (+1047 – за последние сутки), 20705 жителей Харьковщины еще болеют, из них 152 пребывают в острой фазе заболевания.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 59172 подозрения на заболевание.

Напомним, сутками ранее COVID-19 был выявлен у 659 жителей Харьковщины, за эти сутки также умерли 11 заболевших.