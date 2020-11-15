Коронавирус на Харьковщине: за сутки - более семисот новых случаев, четверо заболевших умерли

В Харьковской области за сутки выявили 713 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировано 47599 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 642 человека, за минувшие сутки умерли четверо заболевших.

При этом 14611 заболевших уже выздоровели (+237 – за последние сутки), 32346 жителей Харьковщины еще болеют.

Всего на сегодня в регионе зафиксировано 49536 подозрений на заболевание.

Напомним, сутками ранее COVID-19 был выявлен у 748 жителей Харьковщины.