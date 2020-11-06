Коронавирус на Харьковщине: за сутки - более восьмисот новых заболевших и 10 умерших

В Харьковской области за сутки выявили 801 новый случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Так, согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине теперь зарегистрировано 41131 заболевших COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончался 561 человек, за минувшие сутки умерли десять заболевших.

При этом 8546 заболевших уже выздоровели (+827 – за последние сутки), 32024 человека еще болеют.

Всего в регионе зафиксировано 43068 подозрений на заболевание.

Напомним, сутками ранее коронавирус был выявлен у 771 жителя Харьковщины.