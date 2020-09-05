Коронавирус на Харьковщине: за сутки диагноз подтвержден у 380 человек

05 сентября 2020 г. 11:41
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За последние сутки в Харьковской области выявили 380 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. 

Коронавирус диагностировали у 318 жителей Харькова, а также 25 человек из Харьковского района, 8 - из Первомайского района, 7 - из Купянсокого района, 6 - из Дергачевского района, 4 - из Красноградского района, 3 - из Чугуевского района, по 2 - из Волчанского и Балаклейского районов, по 1 - из Нововодолажского, Великобурлукского, Барвенковского, Змиевского и Лозовского районов.

Всего заболевших - 10695, из которых 227 человек умерли, 3514 - выздоровели.

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