Коронавирус на Харьковщине: за сутки диагноз подтвержден у 380 человек

За последние сутки в Харьковской области выявили 380 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Коронавирус диагностировали у 318 жителей Харькова, а также 25 человек из Харьковского района, 8 - из Первомайского района, 7 - из Купянсокого района, 6 - из Дергачевского района, 4 - из Красноградского района, 3 - из Чугуевского района, по 2 - из Волчанского и Балаклейского районов, по 1 - из Нововодолажского, Великобурлукского, Барвенковского, Змиевского и Лозовского районов.

Всего заболевших - 10695, из которых 227 человек умерли, 3514 - выздоровели.