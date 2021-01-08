Коронавирус на Харьковщине: за сутки - около двухсот заболевших и 8 новых смертей

В Харьковской области за сутки выявили 191 новый случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине по состоянию на сегодня зарегистрировано 72003 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1162 человека, за минувшие сутки умерли 8 заболевших.

При этом 59210 заболевших уже выздоровели (408 из них – за прошлые сутки), а 11631 житель Харьковщины еще болеет, из них 225 пребывают в острой фазе заболевания.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 73761 подозрение на данный диагноз.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине выявили 599 новых случаев коронавируса.