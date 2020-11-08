Коронавирус на Харьковщине: за сутки выявили более тысячи новых случаев, десять заболевших умерли

В Харьковской области за сутки выявили 1074 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Так, согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине теперь зарегистрировано 43213 заболевших COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 580 человек, за минувшие сутки умерли десять заболевших.

При этом 9626 заболевших уже выздоровели (+376 – за последние сутки), 33007 человек еще болеют.

Всего в регионе зафиксировано 45149 подозрений на заболевание.

Напомним, сутками ранее также коронавирус был выявлен более чем у тысячи жителей Харьковщины.