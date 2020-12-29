Коронавирус на спаде, но зимний локдаун не отменяют. В МОЗ объяснили причину

То, что трехнедельный жесткий карантин правительство отменять не собираются - заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Продлится он с 8 по 24 января, как и было заявлено ранее, и то, говорит Степанов последнее время фиксируется снижение количества инфицированных не является основанием для отмены локдауна. По словам главы Минздрава на это есть две причины — это и традиционная для этого сезона эпидемия гриппа и всплеск распространения самого COVID-19.

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины

Щоб саме контролювали на таких святкових якихось подіях дотримання правил - це головне зараз. Тому що по наших прогнозах після новорічних свят ми прогнозуємо збільшення кількості хворих. І це в нас буде припадати на січень.

Юджин, же к примеру не видит смысла во внедрении локдауна, говорит - это лишь очередной удар по бизнесу, который будет вынужден терпеть огромные убытки или же вообще закрыться, у мужчины, говорит есть конкретные примеры друзей предпринимателей, которые уже потеряли свой бизнес.

Юджин Вакуленко, специалист IT-сферы

Путешествие, да, отменил. Но, честно говоря со всем этим локдауном в принципе провокационная ситуация. Сами тесты были лицензированы и выпущены в массы, но, если сделать 4 теста подряд - половина из них покажет, что вы больны коронавирусом, половина - нет. То, чему тогда доверять?

Екатерина, внедрение локдауна поддерживает - несмотря на то, что из-за него пришлось отказаться от поездки во Львов на новогодние праздники. Говорит - будет сидеть дома, поскольку считает, что соблюдение карантина - это важно.

Екатерина, ассистент стоматолога

Я думаю, что нужно, потому что в момент всех новогодних- рождественских праздников люди очень активны. все выходят на улицу, все хотят провести время и с семьей, и с друзьями и, к сожалению, мне кажется уровень заболеваемости может возрасти если не ввести локдаун.

Между тем по данным областного лабцентра за сутки к коронавирусной статистике Харьковщины прибавилось еще 406 новых случаев. Сейчас под наблюдением находится более 12 000 пациентов с COVID-19.