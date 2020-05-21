Коронавирус нанес по человечеству тройной удар, - ООН

21 мая 2020 г. 15:24
Источник: Корреспондент.net
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Пандемия коронавируса негативно сказалась на трех ключевых показателях для мировой цивилизации. Об этом говорится в докладе Программы развития ООН, опубликованном в среду, 20 мая.

COVID-19 с его тройным ударом по здравоохранению, образованию и доходам можно рассматривать как наиболее масштабный и глубокий кризис за последние 30 лет, отметил  администратор ПРООН Ахим Штайнер.

По его словам, сейчас спад в основных областях человеческого развития ощущается в большинстве стран, как богатых, так и бедных - в каждом регионе. Но при этом пандемия ведет к росту неравенства между странами.

Снижение темпов развития человеческого потенциала будет намного выше в развивающихся странах, менее способных к преодолению социально-экономических последствий пандемии, отмечается в докладе ПРООН.

Так, из-за закрытия школ в развивающихся странах не учатся около 86% детей младшего школьного возраста, в то время как в финансово благополучных – лишь 20%. Таким образом, общемировой показатель соответствует примерно 60%.

Как сообщалось ранее, в ООН прогнозируют масштабный голод после пандемии. Гуманитарная катастрофа затронет четверть миллиарда населения планеты.

 

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