Коронавирус не любит ультрафиолетовых лучей, тепла и влаги

Американские ученые, которые проводили исследования в Белом доме, определили, что быстрее всего вирус COVID-19 гибнет под действием трех факторов: тепла, влаги и солнечных лучей. Соответствующее исследование обнародовал американский президент Дональд Трамп, пишет Washington Post.

"Президент Трамп и вице-президент Пенс обнародовали новые лабораторные данные, которые свидетельствуют о вероятном замедлении распространения нового коронавируса в течение летних месяцев благодаря тому, что вирус не любит ультрафиолетовых лучей, а также тепла и влаги", - говорится в сообщении.

Данное исследование подтвердило гипотезы ученых со всего мира, которые считали, что коронавирус, как и другие вирусы, не выдерживает ультрафиолетовых лучей. Кроме этого, в издании отметили, что период "полураспада" COVID-19 ровен 18 часам.

"Если у вас тысяча частиц вируса, то через 18 часов их количество снизится до 500, через 18 часов после этого снизится до 250, и так далее, и так далее", - пояснил исполняющий обязанности секретаря науки и технологий Департамента внутренней безопасности США Уильям Брайан .

По данным ученых, этот процесс можно снизить с 18 часов почти до 1,5 минуты, если постепенно повышать температуру и добавлять солнечных лучей.

Напомним, ученые из США установили, что коронавирус SARS-CoV-2 менее устойчив к теплому и влажному климату, чем к сухому и холодному.

Так, согласно информации ученого с МВБ Билла Брайанта, период полураспада вируса в капле слюны на поверхности при температуре 21-23 градуса по Цельсию, влажности 20% и при отсутствии солнца составляет 18 часов, а в тех же условиях, но при влажности 80% - 6:00. При температуре 35 градусов по Цельсию и влажности 80% он ускорится до 1:00, а при температуре 21-23 градуса, влажности 80% и в летнее время - до 2 минут.

Если же говорить о ситуации, когда он находится в воздухе на частицах аэрозоля, то при температуре 21-23 градуса, влажности 20% и без солнца период полураспада составит примерно 60 минут, а с теми же условиями, но в солнечную погоду летом - примерно 1,5 минуты.

Вице-президент США Майк Пенс отметил, что результаты таких исследований позволят властям штатов грамотнее планировать поэтапное возвращение к нормальной жизни после отмены ограничительных мер для борьбы против коронавируса.