Коронавирус не отступает: на Харьковщине за сутки выявили более шестисот заболевших

В Харьковской области за сутки выявили 630 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Так, согласно данным системы мониторинга распространения заболевания , всего на Харьковщине зарегистрировано 23342 заболевших.

От осложнений, связанных с COVID-19, умерли 396 человек. Однако, по данным СНБО, за последине сутки на Харьковщине умерших заболевших не зафиксировано.

4832 заболевших уже выздоровели (+123 за сутки), 18114 – еще болеют.

Всего в регионе зафиксировано 25268 подозрений на заболевание.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине выявили 576 новых случаев коронавируса, еще раньше на день новых заболевших было 687.