Коронавирус не отступает: за сутки заболело 326 харьковчан

За сутки на Харьковщине диагноз COVID-19 подтвержден у 404 человек, 326 из которых - жители города Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

26 человек заболели в Харьковском, 14 - Лозовском, 9 - Змиевском, 6 - Дергачевском, 4 - Великобурлукском, по 3 - в Волчанском, Изюмском, Шевченковском, по 2 - Балаклейском, Богодуховском, Зачепиловском, Чугуевском, по 1 – в Купянском районе и городе Люботине.

Всего по области зарегистрировано 15904 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19. Из них:

- 4469 больных выздоровели;

- 321 умер.

Опровергнут диагноз у 1935 человек. Остаются под подозрением - 5.