Коронавирус оказался в 10 раз опаснее обычного гриппа - исследование

Статистические данные американских исследователей опровергают распространенный стереотип о том, что коронавирус и обычный грипп - по сути ничем не отличаются.

Средняя смертность от коронавируса SARS-CoV-2 в США более чем в 10 раз превышает показатель для обычного сезонного гриппа. Об этом говорится в публикации издания Health Affairs.

По подсчетам фармацевтического факультета Вашингтонского университета в Сиэтле, для сезонного гриппа показатель составляет около 0,1% от общего числа заболевших, тогда как для коронавируса - 1,3%.

Для анализа исследователями взято 40 835 подтвержденных случаев и 1620 подтвержденных случаев смерти в США по состоянию до 20 апреля.

При этом выявлены достаточно большие расхождения в зависимости от региона: от 0,5% в округе Путнэм, штат Нью-Йорк до 3,6% в Кинге, штат Вашингтон.

Напомним, ранее французские микробиологи пришли к выводу, что коронавирус у первых заболевших во Франции не является "потомком" коронавируса из китайского Уханя.