Коронавирус подтвержден у более 9 тысяч украинцев

По состоянию на 27 апреля в Украине лабораторно подтверждено 9 009 случаев заболевания COVID-19, за сутки 392 новых. Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья.

"Подтверждено 9009 случаев COVID-19, из них 392 за последние сутки. В частности, болезнь подтверждена у 614 детей и 1749 медиков", - говорится в сообщении.

На амбулаторном лечении 6176 пациентов, из них 490 детей и 1455 медработников. Всего нуждались в госпитализации 2833 человек, из них 124 ребенка и 294 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 110 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 220 человек, из них 116 мужчин и 104 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 864 пациента уже выздоровели, из них 169 медиков.

Всего в Украине исследовано 93519 образцов методом ПЦР.

Статистика подтвержденных случаев: