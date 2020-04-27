Коронавирус подтвержден у более 9 тысяч украинцев

27 апреля 2020 г. 10:23
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По состоянию на 27 апреля в Украине лабораторно подтверждено 9 009 случаев заболевания COVID-19, за сутки 392 новых. Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья.

"Подтверждено 9009 случаев COVID-19, из них 392 за последние сутки. В частности, болезнь подтверждена у 614 детей и 1749 медиков", - говорится в сообщении.

На амбулаторном лечении 6176 пациентов, из них 490 детей и 1455 медработников. Всего нуждались в госпитализации 2833 человек, из них 124 ребенка и 294 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 110 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 220 человек, из них 116 мужчин и 104 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 864 пациента уже выздоровели, из них 169 медиков.

Всего в Украине исследовано 93519 образцов методом ПЦР.

Статистика подтвержденных случаев:

  • Винницкая обл. - 398 случаев (64 выздоровели)
  • Волынская обл. - 254 случая (49 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 319 случаев (13 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 52 случая (10 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 351 случай (10 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 375 случаев (30 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 204 случая (39 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 761 случай (66 выздоровели)
  • г. Киев - 1220 случаев (60 выздоровели)
  • Киевская обл. - 570 случаев (57 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 337 случаев (54 выздоровели)
  • Львовская обл. - 358 случаев (57 выздоровели)
  • Луганская обл. - 29 случаев (3 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 115 случаев;
  • Одесская обл. - 240 случаев (9 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 173 случая (14 выздоровели)
  • Ривненская обл. - 522 случая (46 выздоровели)
  • Сумская обл. - 95 случаев (48 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 612 случаев (70 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 196 случаев (15 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 88 случаев (15 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 72 случая (16 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 267 случаев (55 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 1375 случаев (60 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 35 случаев (4 выздоровели).

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