Коронавирус сокращает жизнь на 10 лет - ученые

24 апреля 2020 г. 13:13
Источник: Корреспондент.net
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Вылечившийся от коронавируса человек умирает в среднем на 10 лет раньше, чем при обычных обстоятельствах.

Об этом заявили сотрудники Национальной службы здравоохранения Шотландии и эксперты из университетов Глазго и Эдинбурга, сообщается на Wellcome open research.

Специалисты выяснили, что мужчины из-за вируса умирают в среднем на 13 лет раньше, а женщины – на 11 лет. 

Эксперты из Шотландии подчеркнули, что COVID губит не только больных людей, но и молодых, и здоровых. 

"В то время, как СМИ сосредотачивают свое внимание на влиянии коронавируса на “людей с сопутствующими заболеваниями”, поправки на число и вид заболеваний, носящих долгосрочный характер, совсем незначительно сокращают потерю лет ожидаемой продолжительности жизни в результате смерти от вируса", – отметил Дэвид Макаллистер, ученый из Университета Глазго.  

Как сообщалось, недавно врачи назвали новое осложнение от COVID. Это процесс тромбоза в крови.

Ранее ученые королевского колледжа Лондона назвали основные симптомы коронавируса COVID-19.

 

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