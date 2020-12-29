Коронавирус станет эндемическим, мир должен смириться, - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус превратится в эндемическую инфекцию, поэтому в мире должны смириться с ним. Об этом заявил эксперт по инфекционным болезням Дэвида Хеймана, информирует The Guardian.

«Мир надеялся на коллективный иммунитет, что темпы распространения снизятся, если у достаточного количества людей будет иммунитет», — сказал он на брифинге.

Эксперт добавил, что в мире сегодня неправильно понимают концепцию коллективного иммунитета.

«Судя по всему, SARS-CoV-2 станет эндемическим, как и четыре других коронавируса, поражающих человека, и что он будет продолжать мутировать по мере размножения в клетках человеческого организма, особенно в местах с более интенсивной передачей», — сказал представитель ВОЗ.

В ВОЗ также заявили, что даже использование эффективной вакцины не гарантирует того, что болезнь удастся побороть. Такого мнения придерживается директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Он также уверен, что следующая пандемия может быть тяжелее.

«Эта пандемия была очень тяжелой… она затронула все уголки планеты. Но она не обязательно является самой масштабной», — сказал он.