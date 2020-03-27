Коронавирус унес жизни 23537 человек в мире, зараженных – более полумиллиона

По состоянию на 8:00 мск пятницы в мире насчитывалось 518378 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 23537 человек, поправились более 111 тысяч, сообщила газета South China Morning Post.

За истекшие сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 61 тыс. 832 человек, скончавшихся - на 2 тыс. 922.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

На первое место в мире по числу заболевших вышли Соединенные Штаты, где, по данным издания, зафиксировано 85 тыс. 505 инфицированных и 1 тыс. 288 жертв пандемии.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на утро пятницы в стране зафиксировано 7 тыс. 503 смертельных случая в результате вызываемой коронавирусом пневмонии (рост за сутки на 683). Всего зарегистрировано 80 тыс. 539 больных (рост за сутки на 6,153 тыс.).

В Испании зафиксировано 56,188 тыс. случаев заболевания (скончались 4,089 тыс.), Германии - 36,508 тыс. (149), Франции - 29,155 тыс. (1,696 тыс.), Великобритании - 11,658 тыс. (578), Швейцарии - 10,714 тыс., Нидерландах - 7,431 тыс. (434), Австрии - 6,398 тыс. (49), Бельгии - 4,937 тыс. (178), Турции - 3,629 тыс. (75), Португалии - 3,544 тыс. (60), Норвегии - 3,156 тыс. (14), Швеции - 2,806 тыс. (66), Чехии - 1,925 тыс. (9), Дании - 1,877 тыс. (41), Ирландии - 1,819 тыс. (19), Люксембурге 1,453 тыс. (9), Польше - 1,221 (16), Румынии - 1,029 тыс. (23).

В Канаде выявлено 4,018 тыс. (скончались 39 человек), Бразилии - 2,915 тыс. (77), Эквадоре - 1,433 тыс. (34), Чили - 1,306 тыс. (4).

В Азии на первом месте остается материковый Китай, где за истекшие сутки зарегистрировано 55 новых случаев заражения коронавирусом, из них 54 - у людей, прибывших из-за рубежа, один - внутри страны, в провинции Чжэцзян.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались пять человек, все - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,292 тыс. человек, зарегистрировано 81,340 тыс. случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3,174 тыс., заболели 67,801 тыс.

В Южной Корее число заболевших достигло 9 тыс. 332, скончались 139 человек, Иране - 29,406 тыс. (2,234 тыс.), Японии, с учетом пассажиров и членов экипажа круизного лайнера, стоявшего на карантине в Йокогаме, 2,025 тыс. (57), Израиле - 2,666 тыс. (восемь), Малайзии- 2,031 тыс. (23), Пакистане - 1,179 тыс. (8), Таиланде - 1,136 (5).

В Австралии выявлено 2,985 тыс. случая заражения при 13 случаях летального исхода.

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 160 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Ранее ВОЗ объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.