Коронавирус в Черновцах: дезинфекцию проходит весь общественный транспорт

04 марта 2020 г. 10:06
Источник: 112.ua
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В Черновцах после случая заболевания коронавирусом начали дезинфицировать общественные транспортные средства. Об этом сообщил начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Черновцов Владимир Бешлей на своей странице в Facebook.

Ранее Бешлей провел оперативное совещание с перевозчиками, на которой обязал руководителей транспортных предприятий принять неотложные превентивные меры для предотвращения распространения коронавируса в регионе.

“Начиная с 04 марта все троллейбусы и автобусы перед выходом на маршрут должны проходить тщательную санитарную очистку и дезинфикацию”, — написал он.

Напомним, 3 марта в Черновцах зафиксировали первый в Украине случай заражения коронавирусом.

 

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