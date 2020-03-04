Коронавирус в Черновцах: дезинфекцию проходит весь общественный транспорт

В Черновцах после случая заболевания коронавирусом начали дезинфицировать общественные транспортные средства. Об этом сообщил начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Черновцов Владимир Бешлей на своей странице в Facebook.

Ранее Бешлей провел оперативное совещание с перевозчиками, на которой обязал руководителей транспортных предприятий принять неотложные превентивные меры для предотвращения распространения коронавируса в регионе.

“Начиная с 04 марта все троллейбусы и автобусы перед выходом на маршрут должны проходить тщательную санитарную очистку и дезинфикацию”, — написал он.

Напомним, 3 марта в Черновцах зафиксировали первый в Украине случай заражения коронавирусом.