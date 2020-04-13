Коронавирус в Харькове: 11-месячный ребенок с подозрением на COVID-19 в реанимации

В Харькове зафиксировали подозрение на коронавирус у 11-месячного ребенка, который накануне вернулся с родителями из Киева. Сейчас он вместе с матерью находится в реанимационном отделении Областной детской инфекционной больницы. Медиками установлены два человека, с которыми они могли контактировать. Также сегодня лабораторно обследуют на коронавирусную болезнь и мать ребенка.

Алексей Кучер, председатель ХОГА:

Загрози життю немає. Ми повідомляли про те, що вона знаходиться в реанімаційному відділенні, але це лише тому, що дитина до року. Їй 11 місяців. Стан задовільний, все добре. Найближчим часом вона буде переведена разом з матір’ю в звичайну палату.

На сегодня, по Харькову и области 11 подтвержденных случаев заболевания на коронавирус. 8 случаев - в городе Харькове, 2 в Лозовском районе и один в Балаклейском. Это шесть мужчин и пять женщин. Больных, находящихся в тяжелом состоянии и подключеных к аппаратам искусственной вентиляции легких или к кислородным маскам пока нет. Как пока нет и тех, кто уже выздоровел.

В общем, с начала пандемии подозрений на болезнь зафиксировали 60, из них 20 уже опровергли. Также с 10 апреля на Харьковщине начали обязательное тестирование на Ковид-19 всех больных пневмонией. До этого доступ к тестам имели разве что «вип-пациенты» и пациенты частных больниц. В это время, горожане с симптомами заболевания должны были очень настойчиво добиваться проведения тестирования.

Губернатор обещает, что в ближайшее время будут протестированы все, кто лечится в стационарах. Пока что обследовали около 100 пациентов, все тесты были отрицательные. По словам губернатора, проблем с ПЦР-тестами на коронавирус в области нет. А вот 11 обещанных аппаратов искусственной вентиляции легких регион из-за определенных проблем с документами все еще ждет.

Алексей Кучер, председатель ХОГА:

Сьогодні о 16.30 ми маємо отримати додаткову партіє ПЛР-тестів, але я ще хочу додатково повідомити, що станом на сьогодні ми маємо 17 з половиною тисяч наявних ПЛР-тестів. Тому не має жодної проблеми. В нас тестів достатньо.

Сегодня на Харьковщине 29 подозрений на коронавирус. По словам директора Харьковского лабцентра Любови Махоты, лаборатория сейчас не перегружена. Небольшие задержки могут возникать из-за требований к проверкам. Ведь, чтобы снять диагноз нужно два негативных случая лабораторного подтверждения методом ПЦР. Период между двумя такими проверками - 3 дня. Хотя, по ее словам, он может быть и короче. Все зависит от клинической картины.

Любовь Махота, директор Харьковского областного лабораторного центра:

На сьогодні такі випадки ще є. Десь якийсь випадок підтверджений тільки однократно. Нам повинен лікуючий лікар привезти до лабораторії повторний матеріал дослідження після чого екстрене повідомлення. Змінюється діагноз - підозра на Ковід. Знімається цей діагноз.

По информации Министерства здравоохранения по состоянию на утро 13 апреля, в Украине зафиксировано три тысячи сто два случая коронавирусной болезни Ковид-19. Наибольшее количество больных в городе Киеве, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

93 случая летальных, 97 пациентов выздоровели.