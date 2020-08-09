Коронавирус в Харьковской области: за сутки выявили 123 новых заболевших

09 августа 2020 г. 10:05
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В Харьковской области по состоянию на утро 9 августа зарегистрировали 123 новых случая заболевания COVID-19.  

Об этом стало известно из опубликованных данных Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на сайте Совета нацбезопасности и обороны.

Всего в Харьковской области выявлено 4784 случая заболевания коронавирусом и 6630 подозрений на него.

Умерли 142 человека. Выздоровели 2469 заболевших, 2173 еще болеют.

Таким образом, за прошедшие сутки 1 заболевший скончался, 46 — выздоровели.

 

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