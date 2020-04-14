Коронавирус в Харьковской области: зафиксировано 10 новых подозрений

Как сообщалось, за последние сутки подтверждено 3 случая заболевания COVID-19 у жителей Харькова.
Как сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер, заболевшие госпитализированы, они находятся не в тяжелом состоянии.
«По одному из случаев установлен круг контактных лиц, по другим двум - работа продолжается.
Итак, имеем такой результат.
За весь период регистрации в регионе - 70 случаев подозрения на COVID-19 (+10 за последние сутки), из них:
▪14 подтверждено.
▪26 опровергнуто.
Никто не выздоровел и не умер», написал он.
Также Кучер добавил, что у 11-месячного ребенка, у которого накануне подозревали данное заболевание, коронавирус не подтвердился.