Коронавирус в Харьковской области: зафиксировано 10 новых подозрений

14 апреля 2020 г. 10:55
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Как сообщалось, за последние сутки подтверждено 3 случая заболевания COVID-19 у жителей Харькова.

Как сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер, заболевшие госпитализированы, они находятся не в тяжелом состоянии.

«По одному из случаев установлен круг контактных лиц, по другим двум - работа продолжается.

Итак, имеем такой результат.

За весь период регистрации в регионе - 70 случаев подозрения на COVID-19 (+10 за последние сутки), из них:

▪14 подтверждено.

▪26 опровергнуто.

Никто не выздоровел и не умер», написал он.

Также Кучер добавил, что у 11-месячного ребенка, у которого накануне подозревали данное заболевание, коронавирус не подтвердился.

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