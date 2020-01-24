Коронавирус в Китае: более 800 заболевших, возросло число жертв

По меньшей мере 26 человек умерли в Китае в результате пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Об это сообщает The Guardian со ссылкой на китайские власти.

26-й летальный случай от коронавирусной пневмонии произошел в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Это второй случай смерти за пределами провинции Хубэй, где в городе Ухань скончались 24 человека.

Общее число заболевших превысило 830 человек.

Как сообщалось, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря 2019 года.

Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

Местные СМИ сообщили, что количество людей, умерших из-за нового вируса, в Китае возросло до 25, а общее количество случаев заражения - до 616.

По официальным данным на сегодняшний день зарегистрировано 448 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и 9 летальных случаев.

