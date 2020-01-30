Коронавирус в Китае: таксист выгнал из авто пассажира из Уханя

30 января 2020 г. 12:21
Источник: Корреспондент.net
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Таксист из китайской провинции Хэнань выгнал пассажира из своего автомобиля, когда тот признался, что приехал из Уханя, где зафиксирована вспышка коронавируса. Видео инцидента появилось в YouTube.

На кадрах видно, что в салон садится мужчина в медицинской маске и начинает кашлять. Водитель спрашивает, откуда прибыл его пассажир. Тот отвечает, что из округа Баодин в провинции Хэбэй.

Однако водитель не верит словам клиента и говорит, что акцент пассажира не свойственен названному им региону. Тогда мужчина признается, что приехал из города Ухань и ему надо немедленно в больницу.

После слов пассажира таксист останавливает автомобиль и требует, чтобы он покинул транспортное средство. 

"Вам следует выйти из машины. Скорее, поспешите", - потребовал водитель.

Мужчина послушно выходит, а таксист начинает звонить в полицию.

Напомним, что в декабре в китайском Ухане началась вспышка пневмонии, возбудителем которой стал новый тип коронавируса. По последним данным, общее число заболевших достигло примерно шесть тысяч человек, из них 132 скончались.

 

Видео: 

Coronavirus a passenger suspected of being infected with deadly virus is kicked out by a taxi driver

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