Коронавирус в Китае: заболели более 200 человек, трое скончались

В городе Ухань китайской провинции Хубэй третий человек скончался от нового типа коронавируса.

Общее число заразившихся достигло 198 человек, сообщил 19 января городской комитет по вопросам здравоохранения.

Так, 18 января специалисты зарегистрировали 59 новых случаев заражения, а 19 января − 77.

Среди пациентов, которые заболели за последние два дня, 66 мужчин и 70 женщин возрастом от 25 до 89 лет.

Повышенная температура, кашель и одышка начали проявляться у них до 18 января.

Из 198 человек, заразившихся новым типом коронавируса, 35 остаются в тяжелом состоянии, девять – в крайне тяжелом.

Также три первых случая инфицирования пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, выявлены в Пекине и Шэньчжэне. Все они посещали Ухань, где первоначально была выявлена вспышка заболевания.

Напомним, в конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухане. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

Как сообщалось, число людей, потенциально зараженных неизвестным видом коронавируса в Китае, может превышать 1700 человек

Коронавирусы − семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.